Şehzadeler 8 ayrı branşta yaz spor okulu açtı

Bu yıl toplam 660 öğrencinin katıldığı yaz spor okullarında yüzme, basketbol, futbol, muay thai, kick boks, teakwondo, wushu ve güreş branşlarında ağustos ayı sonuna kadar spor eğitimleri verilecek.

Şehzadeler Belediyesinin kurulduğu günden bugüne kadar her yaz devam ettirdiği yaz spor okullarında eğitimler başladı. yüzme, basketbol, futbol, muay thai, kick boks, teakwondo, wushu ve güreş gibi 8 farklı spor dalında eğitim alan öğrenciler yaz tatili süresince Şehzadeler Belediyesi yaz spor okullarında eğitimlerine devam edecekler. Bu yıl toplam 660 öğrencinin yaz spor okullarına kayıt yaptırdığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimiz için açmış olduğumuz yaz spor okullarımız eğitimlerine başladı. Bu yıl yaz spor okullarımıza ilgi oldukça yoğun oldu. 660 öğrencimiz yaz spor okullarımızda eğitim almak için başvurularını yaparak bugün itibarı yüzme, basketbol, futbol, muay thai, kick boks, teakwondo, wushu ve güreş branşlarında başlayan kurslarda eğitim almaya başladı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla başlayan kurslarda alanında uzman eğitimciler çocuklara spor dallarında eğitimler verecekler. Her yıl yapmış olduğumuz bu yaz spor okulları organizasyonu ile gençlerimizi hem spora yönlendirip spor alışkanlığı kazandırmak hem de onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz” dedi.