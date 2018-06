Şehzadeler ailesi aynı sofrada buluştu

Başkan Çelik, 4 yıldan bu yana başarıdan başarıya koşan belediye personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis üyeleri ve belediye personelini, düzenlenen iftar programında ağırladı. İftar yemeğine, AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı. 5 yıldan beri Şehzadeler’de Ramazan-ı Şerif’in de ruhuna uygun bir şekilde dolu dolu Ramazanlar geçirdiklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “5. Ramazan-ı Şerif’te 5. iftar sofrasında bizleri buluşturan Rabbimize hamd ediyorum Yüz binlerce vatandaşımızla iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Her gün Cumhuriyet Meydanı’nda iftar soframız var. Her gün bir mahallemizde iftar soframızı taşıyoruz. Cumhuriyet Meydanı’nda her gün çocuklara yönelik etkinlikler var. Hafta sonları da yetişkinlere yönelik konserler, söyleşiler düzenliyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, Ramazan’da her zamankinden daha hassas bir şekilde çalışıyoruz. Kimseyi incitmeden, reklam yapmadan yardımlarımızı ulaştırıyoruz” dedi.

“Başarıdan başarıya koşuyoruz”

Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi 30 Mart 2014’te ilk kurulduğunda, gidecek bir yerimiz dahi yoktu. Kurum kültürünü oluşturulması, binaların oluşturulması, personelin bir araya toplanması, 65 tane mahalleye kesintisiz hizmet götüren güler yüzlü, temiz ve çalışkan bir Şehzadeler Belediyesi’nin kurulması büyük bir başarıdır. Bu başarıda hiç şüphesiz ki, meclis üyelerimizin, yardımcılarımızın ve müdürlerimizin büyük emekleri vardır. Yine bu başarı bugün bu salonda olan mesai arkadaşlarımın başarısıdır. Şehzadeler Belediyesi’nin çekirdek ailesi, siz değerli arkadaşlarımız büyük bir özveri ile bugüne kadar çalıştınız. Çok şükür tüm meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla, tüm mesai arkadaşlarımızla 4 yılı aşkın süredir hizmet ediyoruz. Başarıdan başarıya koşuyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.