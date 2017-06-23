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23 Haziran 2017 17:10

Şehzadeler ailesi bayramlaştı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri, belediye personeli ve Şehzadeler Belediyesi Kreşi ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören miniklerle bayramlaştı.

Şehzadeler ailesi bayramlaştı

23 Haziran 2017 17:10


Şehzadeler Belediyesi bayramlaşması Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ in makamında geçekleşti. İlk olarak Şehzadeler Belediyesi Kreşi ve Gündüz bakımevinde eğitim gören miniklerle bayramlaşan Başkan Çelik miniklere bayram hediyesi verdi. Ardından Belediye çalışanları ile makamında bayramlaşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tüm personelin bayramını kutladı ve bayram çikolatası hediye etti. Başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşmada başkan Çelik’e Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler, İsmail Önal, Ulus Kotluca, Süleyman Çoban eşlik etti. Yeni bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak her bayramda personellerimiz ile bayramlaşıyoruz ve gayet mutluyuz. Çok şükür ki personelimizin yüzünden de memnuniyetlerini okuyoruz. Bütün çalışanlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim çocuklarıyla, sevdikleriyle birlikte daha nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah” dedi.




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