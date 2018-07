Şehzadeler Belediyesi Ayvaz Dede Şenliklerine katıldı

defa düzenlenen Ayvaz Dede Şenliklerine katıldı.

Şehzadeler Belediyesi, Belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet ile Bosna Hersek’in Donji Vakuf kentinde bu yıl 508.’si düzenlenen Ayvaz Dede Şenliklerine katıldı. Şehzadeler Belediyesi heyeti 4 gün süren Bosna Hersek temaslarının ilk gününde, Bosna Hersek Kurucu Cumhurbaşkanı Bilge Kral Alija İzzetbegoviç’in anıt mezarını ziyaret ederek, mezarı başında dua okudular. Ziyaretin ikinci gününde Şehzadeler Belediyesinin kardeş şehri olan Donji Vakuf şehrini ziyaret eden heyet, Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç’ i ziyaret ederek, kardeş şehrin Belediye Başkanına hediye takdiminde bulundular. Yapılan ziyarette Şehzadeler Belediyesi heyetini temsilen bir konuşma yapan Başkanvekili Ali Delen “Bizim göz bebeğimiz olan Balkanların buram, buram Osmanlı kokan şehri Donji Vakuf’ da bizlere göstermiş olduğunuz bu güzel misafirperverliğinizden ötürü sizlere heyetimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre şahsen benim ikinci gelişim. Öncelikle değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in sizlere ve evladı Fatihan’a selamlarını iletiyorum. Bizler burada bulunmaktan gerçekten çok memnunuz. Her yıl düzenlenen Ayvaz Dede Şenliklerinin zamanı geldiğinde buradaki manevi atmosferi teneffüs etmek ve kendisi de Manisa’mızdan, Akhisar’dan gelen bir Alperen olması asabi ile Ayvaz Dede’yi kabri başında anmak için hepimiz gelmek için can atıyoruz. Ecdat yadigarı olan bu topraklarda, kadim kardeşlerimizin olduğunu da hiç unutmadık. Önümüzdeki yıl Türkiye’de yerel seçimler var. Bir daha ki döneme bizler bu görevlerde olmasak dahi, yeni gelecek olan arkadaşlarımızın da aynı hassasiyetle buralara geleceğine ve yapılacak her şey için elini taşın altına koyacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Yapılan ziyaret nedeni ile büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Donji Vakuf Belediye başkanı Hüso Susiç, Türkiye ile geçmişten bu yana devam eden kardeşlik bağlarının daha da güçlenerek devam edeceğini belirtti. Ziyarette Belediye Başkanvekili Ali Delen, Donji Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susiç’e Manisa’nın kurtuluş günü olan 8 Eylül’ü temsil eden bir plaket takdim etti. Delen ’in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili İbrahim Onaylı, MHP grubunu Temsilen Mustafa Zeybek ve CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Erkenci’ de Susiç’e Manisa’nın yerel ürünlerinden oluşan birer çanta hediye ettiler.

508. Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında, düzenlenen geleneksel kortej yürüyüşüne de katılan Başkanvekili Ali Delen, Donji Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susiç, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu ile birlikte, Genel Kurmay Başkanlığı Mehteran birliği eşliğinde yaklaşık 3 kilometre boyunca caddeleri dolduran vatandaşları selamladılar. Ellerinde Bosna Hersek ve Türk Bayrakları olan Boşnak vatandaşlar, korteje yoğun ilgi gösterdiler. Protokolün geçişinin ardından Ülkenin çeşitli şehirlerinden yaklaşık bir hafta önce yola çıkan atlı birliklerin kortej geçişi caddeyi dolduran vatandaşların büyük ilgisini topladı.

Ayvaz Dede şenliklerinin tamamlanmasının ardından, Bosna Hersek’in Osmanlı’dan kalan tarihi mekanlarını gezen Şehzadeler Belediyesi heyeti, Bosna savaşının önemli yerlerinden olan 116 Boşnak’ın katledildiği Ahmiçi köyü, Tito tarafından yapılan yer altı tüneli, Tarihi Mostar Köprüsü ve çeşitli yerleri uzman rehber eşliğinde gezerek Bosna tarihi hakkında bilgiler aldılar.

Düzenlenen törenlere Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e vekaleten Başkanvekili Ali Delen, AK Parti Grup Başkanvekili İbrahim Onaylı, MHP Grupbaşkanvekili Mümtaz Kahya, CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Erkenci, belediye meclis üyeleri ve bazı birim müdürleri katıldı.