Şehzadeler Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle yüzleri güldürüyor

Şehzadeler Belediyesinin yaşlı ve engelli vatandaşlara destek olmak amacı ile başlattığı Evde Bakım Hizmetleri, başladığı günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Evde Bakım Hizmetleri ekipleri her ay düzenli olarak, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerinde detaylı temizlik çalışmaları yapıyor.

Şehzadeler Hep Yanınızda projesi kapsamında hayata geçirilen Evde Bakım Hizmetleri projesinin kimsesizi, engelli ve yaşlı vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahipleri içinde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda başlattığımız Evde Bakım Hizmetleri projemiz ile şehrimizde ki ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı tespit ederek, her ay düzenli olarak evlerinde detaylı temizlik çalışması yapıyoruz. Bu çalışmamız ile evinin temizliğini yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu sayede daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın yararına olan projeleri hayata geçirerek, her daim halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.