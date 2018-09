Şehzadeler Belediyesi hafta sonu teyakkuzda olacak

Şehzadeler Belediyesi, 30 Eylül Pazar günün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli fırtına ve aşırı yağış uyarısının ardından Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir Kriz Masası kurdu. Kurulan Kriz Masası, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik' in başkanlığından bir değerlendirme toplantısı yaptı. Şehzadeler Belediyesi olarak 30 Eylül Pazar günü yaşanma ihtimali olan her türlü olumsuzluğa karşın teyakkuzda olacaklarını ifade eden Başkan Çelik “Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre 30 Eylül Pazar günü şehrimizde ve bölgemizde saati 100 ila 120 km hıza ulaşacak olan bir fırtına ve aynı zamanda metrekareye 75 kilo yağış yağması söz konusu. Bununla ilgili olarak biz Şehzadeler Belediyesi olarak bir kriz masası kurduk. Konuyu ilgili müdürlerimiz ve görevli arkadaşlarımız ile yaptığımız toplantıda değerlendiriyoruz. Olabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahale etme imkânımız olacak. Meteorolojinin öngördüğü tahminlerin olması halinde Şehzadeler Belediyesi olarak hazırlıklı olacağız. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması bizim açımızdan büyük bir önem arz ediyor. Pazar gününe kadar Meteorolojiden daha yeni veriler gelecektir. Ancak şuan itibarı ile eldeki verilere göre Pazar günü ciddi bir fırtına ve yağış riski ile karşı karşıyayız. Bu nedenle dışarıda, balkonlarda malzeme bırakılmaması, Pazar günü mümkün oldukça dışarı çıkılmaması, gerekli tedbir ve önlemlerinde vatandaşlarımız tarafından alınması son derece büyük bir önem arz ediyor. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak nöbetçi ekiplerimiz ile Pazar günü teyakkuzda olacağız. İnşallah bu olayı çok hafif bir şekilde atlatırız. Rabbim tüm hemşerilerimizi büyük afetlerden korusun. Ancak öngörüldüğü gibi büyük bir fırtına olması halinde bunu en az zararla atlatabilmek içinde hem vatandaşlarımızın hem de kurum ve kuruluşlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle esnaflarımızın tabelalarına dikkat etmeli, dışarıda olan malzemelerin içeri alınması noktasında şimdiden bir önlem almalı, evlerin balkonunda fırtına halinde uçabilecek eşyaların olmaması ve boş duran tüm eşyaların içeriye alınması ya da bir yerlere sabitlenmesi en büyük önlem olacaktır. En önemli olanda mecbur olmadıkça vatandaşlarımız Pazar günü dışarı çıkmasınlar. Araçlarını zarar görmeyecek şekilde ya otoparklara ya da güvenli yerlere park etsinler ki olası bir fırtınadan etkilenerek yıkılacak olan ağaçlardan zarar görmesinler. Tüm bu olumsuzlukların yaşanmasına ihtimaline karşın Şehzadeler Belediyesi olarak biz üzerimize düşen görevi yerine getirmek için kurduğumuz kriz masası ile toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah hava tahminlerinde değişiklikler olur, fırtına ve aşırı yağış ile karşılaşmayız. Ancak her türlü olumsuzluğa karşın biz Şehzadeler Belediyesi olarak görevimizin başında olacağız” dedi.

Başkan Çelik ayrıca Pazar günü yaşanacak olan olumsuzlukları vatandaşların Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirebileceklerini söyledi.