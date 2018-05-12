Şehzadeler Belediyesi hemşireleri unutmadı

Şehzadeler Belediyesi, Hemşireler Haftası dolayısıyla Manisa’daki hastanelerde görev yapan hemşireleri unutmadı. Hastaneleri ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, sağlık çalışanlarına belediyenin şantiyesinde yetiştirilen Begonya çiçeklerinden hediye etti. Hastane ziyaretleri kapsamında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir’e Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Enes Karataş, Merkez Efendi Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür yardımcısı Asiye Metecan, AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan ve yönetimi de eşlik etti. Hafta sonu görev yapan sağlık çalışanlarını görevi başında ziyaret eden Başkan Yardımcısı Demir, mesai mevhumu göstermeksizin çalışan tüm hemşirelerin haftasını kutladı.