Şehzadeler Belediyesi kardeş şehre çocuk oyun parkı yapacak

22 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında kardeş şehir olan Donji Vakuf’a bir adet çocuk oyun parkı yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Şehzadeler Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 22 gündem maddesi görüşüldü. Plan Bütçe Komisyonu’nun 2018 yılı için uygulanacak tarifelerin görüşüldüğü Meclis’te maddeler oybirliğiyle kabul edildi. Meclis’te ayrıca Şehzadeler Belediyesi’nin yurt dışındaki tek kardeş şehri olan Donji Vakuf Belediyesi’ne Çocuk Oyun parkı yapımında kullanılması için maddi destek sağlanması amacıyla Belediye Başkanı’na yetki verilmesi görüşüldü. Oybirliğiyle kabul edilen madde hakkında konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bizim yurt dışındaki tek kardeş belediyemiz olan Donji Vakuf’a bilindiği gibi daha önce bir adet kapalı spor salonu yapımı için destekte bulunmuştuk. Balkan coğrafyası yakın zamanda savaştan çıkmış bir bölgedir o bölge de yaşayan bizim soydaşlarımız var. Bosna Hersek’te çok Evlad-ı Fatihan yaşamaktadır. Maddi imkanların çok kısıtlı olduğu bu yerlerde bizlerinde imkânlar nispetinde destek olmamız gerekli. Bu nedenle bizim de katkılarımız ile yapılmış olan Spor Salonun açılışında Donji Vakuf’a bir adet çocuk oyun parkı yapılmasını kararlaştırmıştık. O bölgeye ne yapsak azdır” şeklinde konuştu.

Aygül’e büyük vefa

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa’nın unutulmaz Belediye Başkanlarından olan Adil Aygül, Şehzadeler Meclisi tarafından unutulmadı. Başta Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik olmak üzere bütün parti grupları Aygül’ün ailesine ve sevenlerine taziye dileklerini iletti.

Meclis sonuna doğru AK Parti Grup Başkanvekili İbrahim Onaylı elinde çiçekle kürsüye gelerek Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e kentsel tasarım dalında aldığı Yılın Belediye Başkanı ödülü için tebrik etti. Onaylı yaptığı kısa konuşmasında, “Meclisimizde bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor. Bu başkanımızın mütevazılığı ve iyi niyetinden kaynaklanıyor” dedi.

Başkan Çelik de bu nazik hareketinden dolayı Onaylı’ya teşekkür ederek, “Bu başarı bütün meclis üyelerimiz ve bütün personelimizle gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.