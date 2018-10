Şehzadeler Belediyesinden hastalara moral ziyareti

Şehzadeler Belediyesinin ‘Bir Nefes Sıhhat' projesi kapsamında hastanelerde yatan hastalara moral ziyaretlerine devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesinin geçtiğimiz aylarda başlattığı ve vatandaşlar tarafından büyük takdir toplayan 'Bir Nefes Sıhhat' projesi, tüm hızıyla sürüyor. Haftada bir gün Manisa merkezdeki hastanelerde yatan hastaları ziyaret eden ekipler, Şehzadeler Belediyesinin hazırlamış olduğu hediye çantaları hastalara takdim ederek, hastaların sorun ve taleplerini dinliyor. Her türlü hastalığın en büyük ilacının moral olduğunun altını çizen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak şehrimizdeki tüm vatandaşlarımızı düşünerek hizmetlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğumuz ‘Bir Nefes Sıhhat' projemiz kapsamında belediye bünyemizde oluşturduğumuz bir ekibimiz, hastanelerde yatan hastaları hafta da bir gün ziyaret ederek varsa sorunlarını dinliyor, taleplerini not ederek çözümü noktasında ilgili birimlerimize havale ediyorlar. Biz biliyoruz ki hastalığın tedavisi doktorlarımızın vermiş olduğu her türlü ilaç ve tedavi yöntemine uyarak gerçekleşiyor. Ancak tüm bunların yanı sıra en büyük tedavi yöntemi de moraldir. Bu bağlamda hastalarımıza bizler moral oluyoruz. Projemiz başladığından bu yana kesintisiz bir şekilde her hafta süren ziyaretlerimiz ile alakalı olarak vatandaşlarımızdan ciddi manada olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın yüreğine dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.