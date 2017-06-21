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21 Haziran 2017 14:27

Şehzadeler Belediyesinden Karaoğlanlı’da iftar

Şehzadeler Belediyesi Karaoğlanlı Mahallesinde düzenlediği iftar programında, Karaoğlanlı halkını bir sofrada buluşturdu.

Şehzadeler Belediyesinden Karaoğlanlı’da iftar

21 Haziran 2017 14:27


Ramazan ayının ilk gününden bu yana her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında buluşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz akşam Karaoğlanlı Mahallesi sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Şehzadelerde kurulan iftar sofralarının kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Başkan Çelik “Şehzadelerimizde ruhuna uygun bir şekilde dolu, dolu bir ramazan yaşadık. Her gün farklı bir mahallede iftar sofralarında binlerce vatandaşımız ile bir araya geldik. Her görüşten vatandaşımız ile inanç birliğimizi adeta haykırırcasına Allah katından hepimizin bir olduğunu, kardeş olduğunu herkese ilan edercesine bu sofralarda bir araya geldik. Bu Şehzadelerimize büyük bir güzellik kattı. Bunun yanında Ramazan ayı boyunca kültürel etkinliklerimiz oldu. Karaoğlanlı Mahallemizde göreve geldiğimizden beri birçok hizmetlerimiz oldu. Bundan sonrada görev süremiz boyunca sizlere hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay modern ve güzel bir atış poligonunun açılışını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra çocuk parkları, yollar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.




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