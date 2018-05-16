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16 Mayıs 2018 18:20

Şehzadeler Belediyesinden teravih sonrası limonata ikramı

Şehzadeler Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide teravih sonrası vatandaşlara limonata ikramına başlandı.

Şehzadeler Belediyesinden teravih sonrası limonata ikramı

16 Mayıs 2018 18:20


Ramazanda teravih namazlarının ardından farklı bir camide soğuk limonata ikramı yapan Şehzadeler Belediyesi geleneği bu yılda sürdürdü. Geçtiğimiz akşam Hatuniye Camiinde ramazan ayının ilk teravih namazının kılınmasının ardından cami bahçesine kurulan ikram noktalarında namazdan çıkan vatandaşlara soğuk limonata ikramı yapıldı. Hatuniye Camiinde teravih namazını kılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler ilçe Başkanı Ahmet Tonguç, namazın hemen ardından vatandaşlara limonata ikram etti.


Şehzadeler Belediyesi olarak bu yıl 5. Ramazan ayını yaşadıklarını ifade eden Başkan Çelik “Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren bu yıl 5. defa ramazan yaşıyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak Ramazan ayı içerisinde iftardan sahura kadar halkımız ile bir arada oluyoruz. Bu bağlamda 30 gün boyunca her gün farklı bir camide teravih namazımızı eda ettikten sonra halkımıza soğuk limonata ikramında bulunuyoruz. Geçtiğimiz 4 yıl devam ettirdiğimiz bu geleneğimizi bu yılda ramazan ayının ilk teravih namazının ardından başlattık. Ramazan ayının son teravih namazına kadar bunu farklı camilerimizde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.




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