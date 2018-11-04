19 maddenin görüşüldüğü toplantıda Şehzadeler Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 100 milyon TL olarak kabul edildi.

Şehzadeler Belediyesi Kasım ayı belediye meclisi toplantısı Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Şehzadeler Belediyesinin 2019 yılı mali bütçesinin 100 milyon lira olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Çelik, “Belediyemizin performans programının ve bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen belediye meclis üyelerimize, birim müdürlerimize ve personellerimize çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak bizim yapmış olduğumuz bu bütçemiz gerçekçi bir bütçedir. 2018 yılını yaklaşık olarak 85 milyon liralık bir gelirle tamamlamayı hedefliyoruz. Dolayısı ile 2019 yılında 100 milyonluk bir gelir hedefi koymamızda son derece sağlıklıdır. Şehzadeler Belediyesi olarak stratejik planımız da belirtmiş olduğumuz projelerimizin büyük bir çoğunluğunu ve belirtmediğimiz birçok projemizi de hayata geçirdik. Şehzadelerimizin 2019 yılı bütçesi şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından 2019 yılı performans programı ve 100 milyon TL olarak belirlenen 2019 yılı mali bütçesi maddeleri, CHP ve MHP grubunun çekimser oyuna karşın AK Parti grubunun 'evet' oyu ile kabul edildi.