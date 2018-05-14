Şehzadeler Çocuk Üniversitesi Beydere’de buluştu

Geçtiğimiz yıl Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kaymakamlığının işbirliği ile ’Gazi Çocuk Üniversitesi’ olarak başlayan ’Çocuk Üniversitesi’ projesi, bu yıl 7 okulun daha dahil edilmesiyle birlikte ’Şehzadeler Çocuk Üniversitesi’ olarak 736 öğrenciye eğitim verdi. Yıl boyunca yoğun bir eğitim programı geçiren Şehzadeler Çocuk Üniversitesi öğrencileri, geçtiğimiz gün Beydere piknik alanında düzenlenen Şehzadeler Çocuk Üniversitesi Bahar Şenliğinde stres attılar. Beydere piknik alanında düzenlenen etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdür Cumhur Kapusuz, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Sebahattin Yurt, Çocuk Üniversitesi kurucusu Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın, çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Yapılan etkinlikte katılımcılara bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Geçtiğimiz yıl belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik’in destekleri ile Şehzadelerimizde başlayan ’Çocuk Üniversitesi’ projesine bu yıl 7 okulumuz daha ilave edilerek daha çok öğrencinin bu anlamlı projeden faydalanması sağlanmıştır. Şehzadeler Belediyesi olarak eğitimde kalitenin daha üst seviyelere çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu bağlamda belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik okullarımızdan gelen tüm talepleri bekletmeksizin çözüme kavuşması için belediyemizin tüm birimlerini harekete geçiriyor. Bu çalışması ile birlikte bugüne kadar ilçemizde ki tüm okullarımızda yaptığımız düzenleme, tadilat ve desten çalışmalarının toplam bütçesi sıfırdan 3 yeni okul yapıla bilecek bir bütçeye ulaşmış durumdadır. İnşallah bu çalışmalarımızı eksiksiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bila Demir etkinliğe katılan Gazi İlkokulu, Murat Germen Ortaokulu, Şehitler Orta Okulu, Sancaklıbozköy 75. Yıl İlkokulu, Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu, Merkez Efendi İlkokulu ve Ortaokulundan gelen 736 öğrenciye belediye tarafından hazırlanmış olan satranç takımlarından hediye ederek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Satranç takımı alan öğrenciler Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ettiler.