Şehzadeler ’den bir ayda üçüncü temel atma töreni

Her hafta farklı bir Mahallede yeni bir tesisin temellerini açarak farklı tesislerin açılışlarını gerçekleştiren Şehzadeler Belediyesi, bir ay içerisinde üçüncü tesisin temelini geçtiğimiz gün Adnan Menderes Mahallesinde attı. Adnan Menderes Mahallesinde yapılacak olan Çok Amaçlı Salonun temeli düzenlenen törenle atıldı. Adnan Menderes Mahallesi Çok Amaçlı Salonun Mahalle halkının birçok ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bu Çok Amaçlı Salonumuz mahallemizde oturan vatandaşlarımız birçok ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir salon hazırlıyoruz. Bu Çok Amaçlı Salonumuzda öğrenci kardeşlerimiz etkinliklerini de yapabilecek, Muhtarımız toplantılarını burada yapabilecekler bunun yanı sıra mevlit yapmak isteyen ve hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız bu salonumuzu kullanabilecekler. Taziyesi olan vatandaşlarımızda yine bu salonumuzda taziyelerini yapabilecekler. Daha önceki yaptığımız Mahallelerimizde de çok iyi bir şekilde kullanıldığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah Adnan Menderes Mahallemizde de bu salonumuz aynı güzelliklerle kullanılsın diye temenni ediyorum. Adanan Menderes Mahallesi Çok Amaçlı Salonumuz 200 metrekarelik bir alan üzerinde 170 metrekare kapalı alan olarak yapılacak. Çok Amaçlı Salonumuzun içerisinde birçok etkinliğin rahatlıkla yapılabileceği net 112 metrekarelik bir salonumuz olacak. Bunun yanı sıra bir adet mutfak, engelli tuvaleti, normal tuvalet ile bir adet mescidimiz olacak. İnşallah yaklaşık 150 bin TL gibi bir bedelle tamamlayarak Çok Amaçlı Salonumuzu halkımızın hizmetine açmış olacağız. Bu projemizin yanı sıra Adnan Menderes Mahallemizde 400 kişilik bir Kültür Merkezinin projesi tamamlanmak üzere. İnşallah Kültür Merkezimizin teknik çalışmaları da tamamlandıktan sonra temellerini kısa süre içerisinde hep birlikte atacağız” dedi.

Şehzadeler ilçesinde hizmetlerin hızla hayata geçtiğini ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu “Şehzadeler ilçemizde açılışlarımız ve temel atmalarımız hala devam ediyor. Göreve ilk geldiğimizde yine Adnan Menderes Mahallemizi ziyaretimiz esnasında muhtarımız bize o gün şuan bitme aşamasında olan Şehir Hastanesinin yapılmayacağını ifade etmişti. Ben geldikten sonra atmış olduğumuz temeller ile açılışını yaptığımız hizmetlere bakıyorum da Necmettin Erbakan Spor Tesislerinin açılışı yaptık, Rehberlik Araştırma Merkezinin sorunlarını çözerek oranında açılışını gerçekleştirdik. Bugünde burada Çok Amaçlı Salonun temelini atıyoruz ve nasip olursa da kısa bir süre sonra da Şehir Hastanemizin açılışını yapmış olacağız. Şehzadeler Belediyemiz tarafından yapılacak olan Adnan Menderes Mahallesi Çok Amaçlı Salonumuz tüm halkımıza hayırlı olsun. Ramazan ayının da sonuna yaklaştık. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramını da tebrik ediyorum” dedi.