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10 Temmuz 2018 12:29

Şehzadeler El-Bab yetimlerinin yüzünü güldürdü

Şehzadeler Belediyesi, ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin Suriye’nin El-Bab kentinde bulunan Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezinde eğitim gören yetim çocuklar tarafından kullanılmak üzere bölgeye çocuk oyun grubu ve piknik masaları gönderdi.

Şehzadeler El-Bab yetimlerinin yüzünü güldürdü

10 Temmuz 2018 12:29


Şehzadeler Belediyesi, ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin Suriye’nin El-Bab kentinde bulunan Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezinde eğitim gören yetim çocuklar tarafından kullanılmak üzere gönderdiği çocuk oyun gurubu ve park malzemeleri bölgeye ulaştı. Yetim çocukların yüzünün gülmesi için ANDA Kardeşe Vefa Derneği ile birlikte bu desteği yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak, ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin Suriye’nin El-Bab kentinde bulunan Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezinde kullanılmak üzere Kubbesin (Başköy)’e gönderdiğimiz 1 Çocuk oyun grubu, 4 adet kamelya, 7 adet piknik masası ve 2 adet oturma bankı bölgeye ulaştı. Orada yaşayan yetim çocuklarımızın yüzünün gülmesi için elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezinde eğitim gören çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi ve geleceğe daha bir ümitli bakmaları bizlerin de mutluluğu oluyor. Şehzadeler ile El-Bab arasından gönül köprüsü kurmamıza vesile olan ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin tüm gönüllülerine teşekkür ediyorum” dedi.




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