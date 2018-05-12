Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesinden gururla mezun oldular

Okuldan mezun olan 102 öğrenci için lise bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tahsin Kalaycı, Şehzadeler ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sabahattin Yurt, Şehzadeler ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kapusuz, Okul Müdürü Bülent Tonoz, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Mezuniyet töreninde öğrencilere öğütler veren Okul Müdürü Bülent Tonoz, her şeyin başlangıcı olduğu gibi bir sonunun da olduğunu söyledi. Tonoz, “Siz sevgili öğrencilerimizin okulumuzla tanışması 4 yıl önce bir sonbaharda başladı. Binlerce öğrenci arasında bu güzel okulu kazanarak büyük bir başarıya imza attınız. Kendinizi kanıtlamanın hak ve gururuyla dokuzuncu sınıftaki sıralarınıza ilk kez otururken belki heyecanlı belki ürkek belki de çekingendiniz. Öğretmenleriniz ve sınıf arkadaşlarınızla tanışmanız gurur haliyle devam etti. Kısa sürede öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza alıştınız. Arkadaşlarınızla aranız da kopmaz bir bağ oluştu. Kimi arkadaşlarınızla hayatınız boyunca sürecek dostluklar kurdunuz sevinçlerinizi hüzünlerinizi bitip tükenmek bilmeyen yazılı sınavların birinden çıkıp birine girdiniz. Kimi zaman biz öğretmen ve idarecilere kızdınız. Kimi zamanda kendinizle mücadele edip hesaplaştınız. Sınıfları ve koridorları şen kahkahalarla çınlattınız” dedi.

“Bilimin rehberliğinden sakın şaşmayın” diyen Tonoz, “Sorun, araştırın her düşünceyi evetleyen değil, sorgulayan bireyler olun. Eğilmeyin, kırılsanız da eğilmeyin. En güç, en çaresiz durumlarda Atatürk’ü hatırlayın. Onun direngenliğini yokluktan varlığa kölelikten özgürlüğe giden yolda iradesi size güç versin. Cıvıltınızı her zaman duymak istiyorum. Bu mezuniyet gecesinde sizlere aydınlık başarı dolu bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

Okuldaki başarılarıyla dereceyle mezun olmayı başaran okul birincisi Gülce Ersoy, ikincisi Fatmanur Aydoğan ve üçüncüsü Şeyma Şahin’e protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Öğrencilerden Beyza Bektaş ve Yiğit Bürümlü oynadıkları Hekimoğlu oyunuyla davetliler tarafından büyük alkış alırken, temsili diplomalarını velilerinin ellerinden alan öğrenciler Müzik Öğretmeni Ömür Yılmaz eşliğinde söyledikleri okul marşının ardından keplerini havaya fırlattı.