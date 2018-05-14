Şehzadeler Hobi Bahçeleri törenle açıldı

Yaklaşık 6 milyon TL bedelle yapılan hobi bahçeleri, vatandaş ile toprağı buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Mart ayı sonunda temeli atılan Şehzadeler Belediyesi Hobi Bahçeleri Projesi’nde çalışmalar tamamlandı. İçerisinde 318 adet hobi evi ve hobi bahçesi bulunan proje için geçtiğimiz ay kura çekimi düzenlenmiş, kurada çıkan vatandaşlara yerleri teslim edilmişti. Manisa’da bir ilk olarak Veziroğlu Mahallesi’e yapılan hobi bahçeleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Beton yığınlarının arasında, güneş görmeden, toprağa dokunmadan büyüyen çocukların olduğu, toprağa hasret kadınların, yaşlıların yaşadığı bir şehir haline geldi Manisa. Bir belediye olarak insanlarımızın bu ihtiyaçlarını da düşünmemiz gerekiyordu. Burada 50 dönümlük arazi içerisinde, 318 adet hobi bahçelerimizi tamamladık. Hak sahiplerinden bir kısmı yerlerini kiraladılar. Otoparkı, güvenliği, alt yapısı, elektrik, mescid ve çocuk parkı olan burada, 90 metrekarelik parsellerde kendi sebzelerini üretecekler. Burada organik üretim yapacağız. Herkesin ekonomisi bağ, bahçe evleri almaya müsait değil. Ama ben biliyorum ki, böyle bir özlemi var. Ayda 150 TL’lik bir ücretle, elektrik, su ve güvenlik hizmetlerinin dahil olmak üzere, burada hobi bahçelerinde vatandaşlarımız faydalanabilecekler. Bir ilki hayata geçirmiş olmak sebebiyle, büyük mutluluk duyuyoruz. Hobi bahçeleri için Zafer Kalkınma Ajansına bir proje yazdık. 1 milyon 271 TL’lik projede, hobi bahçelerindeki aydınlatmaların hepsini güneş enerjisinden sağlıyoruz. 700 bin TL civarında Zafer Kalkınma Ajansından bir hibe desteği aldık. Doğa ve çevre dostu enerji ile Hobi Bahçelerimizin aydınlatmalarını sağlamış olduk. Buradaki yapısal faaliyetlerimiz 1 milyon 180 bin TL, ahşap kamelyalarımız 2 milyon 618 bin TL ve aydınlatma giderleri ile birlikte toplamda 5 milyon 069 bin TL bedelle yapılmıştır. Çevre düzeni ve yolları da dahil edersek yaklaşık 6 milyon TL’lik bir yatırımı gerçekleştirerek, Manisamıza bu eseri kazandırmış olduk. Vatandaşlarımız, nasıl hak sahibi oluruz diye soruyorlar. Manisa’da ikamet etmek yeterlidir. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurarak, gerekli evrakları temin ederek, hobi bahçesi sahibi olabilirsiniz. Her hafta yapılan encümen toplantımızda da müracaat eden vatandaşlarımızın kuralarını çekiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Başkan Çelik, daha sonra vatandaşlara Şehzadeler Belediyesinin 4 yıllık hizmetlerini anlattı.

Şehzadeler Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerle yerel yönetimlerde örnek bir belediye olduğunu ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, “Böyle bir proje yaklaşık 20 yıl önce Bursa’da yapılmıştı. Ancak ardından bir daha yapılmamıştı. Bugün büyükşehirlerde yaşayan insanlarımızın büyük çoğunluğu kırsal kesimlerden gelen vatandaşlarımız. Ancak köyde ki ortama, toprağa hasret. Ayaklarını toprağa basmadan yaz aylarını geçiren insanlarımızın ertesi yıl sağlıklı olması zor. Bu nedenle böylesine güzel alanları çoğaltıp çocuklarımızın ve gençlerimizin böyle ortamlardan istifade etmesini sağlamamız gerekiyor. Şehzadeler Belediyesi yerel yönetimlerin neler yapabileceğinin en güzel örneğidir" dedi.

Konuşmaların ardından Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur’un ettirdiği duayla birlikte Şehzadeler Belediyesi hobi bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Eski Milletvekili Ümit Canuyar, Manisa eski Belediye Başkanı Zafer Ünal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Ramis Şiyak, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.