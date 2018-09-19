Şehzadeler İstihdam Masası 8 bin 432 kişiyi iş sahibi yaptı

Özel sektör temsilcileri ile irtibatlı olarak işsiz vatandaşlara iş bulma olanağı sağladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “2014 yılı Haziran ayında kurduğumuz İstihdam Masamız sayesinde bu güne kadar 8 bin 432 vatandaşımızın işe girmesine katkı sağladık” dedi.

Şehzadeler Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, kurduğu İstihdam Masası sayesinde işsiz vatandaşların iş bulmalarına yardımcı oluyor. 2014 yılı Haziran ayında belediye bünyesinde İstihdam Masası kurduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 171 bin nüfuslu ilçemizin her mahallesine rutin belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra Şehzadelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına da kayıtsız kalmıyoruz. Bu bağlamda iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için göreve geldiğimiz yıl İstihdam Masamızı kurarak iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olamaya başladık. Manisa'da faaliyet gösteren özle sektör temsilcileri ile bu konuda irtibat kurarak kendilerine işçi bulma noktasında gereken desteğimizi ifade etmiştik. Bu konuda talebimize olumlu yanıt veren firmalarla ile sürekli diyalog halinde olarak İstihdam Masasına başvuruda bulunan işsiz vatandaşlarımızı bu firmalara yönlendirip iş bulmalarına yardımcı olduk” diye konuştu.

2014 yılı Haziran ayından bu yana Manisa OSB ve özel sektörde toplamda 8 bin 432 vatandaşın iş bulmasını sağladıklarını kaydeden Başkan Çelik, “Bu çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Sadece 2018 yılı içerisinde bu gün itibarı ile bin 500'e yakın vatandaşımızın iş bulmasına yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.