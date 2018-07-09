Şehzadeler Kaleköy’de çalışmalara başladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kaleköy Mahallesinin resmen bağlanmasının ardından muhtarlık tarafından talep edilen çocuk oyun gurubu montajı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler, 23 Haziran tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede üçlü kararname ile Şehzadeler ilçesine bağlanan Kaleköy Mahallesinde hummalı bir çalışma başlattı. Gökbel ve Kaleköy mahallelerinin resmen Şehzadeler ilçesine dahil olmasının ardından her iki muhtarla bir araya geldiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bilindiği gibi 23 Haziran tarihinde yayımlanan resmi gazetede Gökbel ve Kaleköy Mahallelerimiz idari yönden Şehzadeler’e bağlanmıştı. Bizde bu kararın resmiyet kazanmasının hemen ardından geçtiğimiz hafta her iki muhtarımız ile bir araya gelerek mahallelerimize ilk etapta yapacağımız çalışmalar noktasında fikir alışverişinde bulunmuştuk. Yaptığımız toplantıda Kaleköy Mahalle muhtarımızın bize iletmiş olduğu bir adet çocuk oyun parkı yapımı, çevre düzenlemesi işi ve muhtarlık binasının onarımı talepleri ile ilgili ekiplerimiz bu hafta hızlı bir çalışma başlattılar. Belediyemize bağlı ekiplerimiz ilk olarak Kaleköy Mahallemizde çocuk oyun grubunun montajını yapacak ve çocuklarımızın rahatlıkla oynaya bilmeleri için bir çevre düzenlemesi yapacaklar. Sonrasında muhtarımızın tarafımıza iletmiş olduğu diğer çalışmaları da sırasıyla yapmaya devam edeceğiz. Yine burada ki çalışmalarımızın da tamamlanmasının ardından Gökbel Mahallemizin de taleplerini yerine getireceğiz. Şehzadeler Belediyesi olarak bu güne kadar 65 mahallemize olduğu gibi bu iki mahallemize de aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şehzadeler Belediyesinden talep ettikleri çalışmaların çok kısa süre içerisinde yerine getirildiğini ifade eden Kaleköy Mahalle Muhtarı İsmail Atmaca, yapılan çalışmalar nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve çalışanlara teşekkür etti.