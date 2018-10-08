Şehzadeler Meclisinden birlik beraberlik mesajı

Şehzadeler Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında tam kadro ilçe Kaymakamlığı görevine yeni atanan Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında AK Parti, MHP ve CHP grubu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Şehzadeler Belediye Meclisi Grup Başkanvekilleri ve tüm Meclis üyeleri Başkan Ömer Faruk Çelik'in başkanlığında, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarete Başkan Çelik'in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili İbrahim Onaylı, MHP Grup Başkanvekili Ziya Elmalı, CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Erkenci ve tüm meclis üyeleri katıldı.

Şehzadeler'e birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerini ifade eden Kaymakam Kansız, “Manisa'da göreve geldiğimiz günden beri sürekli olarak sizleri yanımızda gördük. Belediye Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Şehzadeler ilçemizde ruhuna uygun bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz.” dedi.

“Şehzadeler olarak kaymakamımızın her zaman yanındayız"

Şehzadeler Belediye Meclisi olarak her zaman Kaymakamlık ile istişare halinde olacaklarını ifade eden Başkan Çelik, “Daha önce kaymakamımızı belediye başkanı olarak ziyaret etmiştik. Bugün de meclisimizde grubu olan AK Parti, MHP ve CHP'nin tüm meclis üyeleri ile birlikte kaymakamımıza ziyarette bulunuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak şehrimize yapılacak olan tüm hizmetlerde kaymakamımızın yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

“Kadim şehir Şehzadeler'e birlikte hizmet edeceğiz"

Şehzadeler'in bünyesinden padişahlar çıkarmış olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili İbrahim Onaylı, “AK Partili Meclis üyelerimiz adına ilçemize hoş geldiniz diyorum. Şehrimiz bünyesinden padişahlar çıkarmış olan kadim bir şehirdir. Bizler de bu şehrin maneviyatına birlikte hizmet etmekten mutluyuz. Bu hizmetlerimizi sizin de destekleriniz ile daha da arttırarak sürdüreceğiz. Bu nazik karşılamanız ve ev sahipliğiniz nedeni ile çok teşekkür ediyorum” dedi.

“MHP Grubu olarak her zaman desteğe hazırız"

Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak, Şehzadeler için yapılacak olan her çalışmada destek olmaya hazır olduklarını ifade eden MHP Grup Başkanvekili Ziya Elmalı ise, “Her ne kadar bizleri halk seçse de, bizlerde kamu görevi yapıyoruz. Bu nedenle bizlerin bir görevi de sizlere yardımcı olmaktır. Biz hem MHP grubu olarak, hem de Şehzadeler Belediyesi olarak üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız. Bu vesile ile bir kez daha şehrimize hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“Tüm çalışmalarda diyalog halinde olacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm hizmetlerde diyalog halinde olacaklarını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Erkenci de şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kaymakamı, bir yönetici olarak Şehzadeler ilçemize eşit ve adil hizmetler içerisinde bulunacağınıza ve güzel hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda bugüne kadar olduğu gibi diyalog halinde olacağız. Bu vesile ile birçok sorunun rahatlıkla çözüleceğine inanıyorum yeni görevinizde başarılar diliyorum."