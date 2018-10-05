Şehzadeler meclisinden teröre sert tepki

Meclis toplantısında Belediyenin bir aylık hizmetleri ile alakalı belediye meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Çelik, Batman'da yaşanan terör saldırısını da sert bir dille kınadı.

Şehzadeler Belediyesi, ekim ayı Belediye Meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 12 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde belediye meclis üyelerine belediyenin bir aylık hizmetlerini anlatan Başkan Çelik, çalışmaları devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi.

Birçok projenin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Belediye olarak restorasyon çalışmalarına başladığımız tarihi Kurşunlu Han'da çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Şuan itibarı ile yapısal çalışmalar bitti, ekiplerimiz aydınlatma çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra Belenyenice Kağan Mahallelerimizde yapılan çok amaçlı salonlarımızın da inşaatları tamamlanmak üzere. Ayrıca Karaağaçlı Mahallemizde yaptığımız düğün salonu çalışmamızda büyük ölçüde bitti, şuan için çevre düzenlemesi işleri devam ediyor. En kısa sürede bu projelerimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Manisamıza artı bir değer katacak olan Şehzadeler Park projemizde tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Minia Şehzadeler'de yer alacak olan 32 adet eserin ve diğer kalan kısımların montajına başlanacak. Bu çalışmaların da kısa sürede tamamlanması ile birlikte Şehzadeler Park projemizin de açılışının kasım ayı içerisinde gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“Hainler emellerine asla ulaşamayacak"

Meclis toplantısında Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan terör saldırısını sert bir dille kınayan Başkan Çelik, "Sabah saatlerinde Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan hain terör saldırısı sonucunda şehit olan 8 vatan evladımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Hainler bugüne kadar yaptıkları gibi haince kalleşçe saldırılarını yapıyorlar. Hükümetimizin terörü bitirme noktasında attığı kararlı adımların devam edeceğine olan inancımız tamdır. Hainler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada emellerine ulaşamayacaklar” dedi.

Meclis toplantısında söz alan AK Parti, MHP ve CHP Grup başkanvekilleri de terör saldırısını ortak bir dille kınadı.