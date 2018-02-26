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26 Şubat 2018 12:58

Şehzadeler Mehterinden Konak’ta coşkulu konser

Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı, Ege Manisalılar Platformunun Konak Meydanı’nda düzenlediği programda yüzlerce İzmirli vatandaşa unutulmaz bir konser verdi.

Şehzadeler Mehterinden Konak’ta coşkulu konser

26 Şubat 2018 12:58


Ege Manisalılar Platformu, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek amacıyla İzmir Konak’ta "Şehzadeler Şehrinden Kahraman Türk Askerine Selam Olsun" adı altında program düzenledi. Konak Meydanı’nda gerçekleştirilen programda Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı da coşkulu bir konser verdi. Meydanda bulunan tarihi saat kulesinin etrafını dolduran yüzlerce İzmirli vatandaş, Şehzadeler Mehter Takımının seslendirdiği marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Mehteran takımı İzmirli vatandaşların büyük beğenisini topladı. Programda mehter konserinin ardından Afrin şehitleri için dua edilerek, lokma hayrında bulunuldu.




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