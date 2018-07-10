Şehzadeler Park Eylül ayında açılacak

Şehzadeler Park projesinin 17 dönümlük alan üzerine yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, Eylül ayı içerisinde projenin açılışını yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şehzadeler Belediyesinin Manisa’ya artı bir değer katacak projesi olan Şehzadeler Park projesinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik projede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, teknik ekiplerden son durum ile ilgili bilgiler aldı.

Şehzadeler Park projesinin tamamlandığında Manisa’ya artı bir değer katacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 67 mahallemize hizmet götürmek için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Eski Sümerbank arazisinde başlattığımız Şehzadeler Park projemizde çalışmalar titizlikle devam ediyor. 17 dönümlük alanda yapımına başladığımız Şehzadeler Park alanında 32 adet Manisa ve Türkiye’nin tarihi eserlerinin bulunduğu 32 adet minyatür olacak. Minia Şehzadeler olarak halkımıza hizmet edecek olan bu alanın çalışmaları da tamamlanmak üzere. Montajı yapılacak olan eserlerin maketleri bitme aşamasında. Bunun yanı sıra en önemli kültürel değerimiz olan Mesir’in atılma anının bire bir canlandırılacağı bir diaromik müzemiz olacak. Müzemizin yapım çalışması tamamlandı. Dış cephe çalışmaları ve iç sanatsal çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler Park projemizin içerisinde bir adet biyolojik göletimiz olacak, bir adet kafeteryamız olacak. Bu güzel projemizin içerisinde çocuklarımızı da unutmadık. Manisa’nın çocukları için bir Masal Park projemiz de olacak bu alanda. Masal Park bölümümüzde 25 adet replika yer alacak. Masal Parkımızda çocuklarımızın hayranlıkla izlediği çizgi film kahramanları olacak. Bugün teknik ekiplerimiz ile birlikte yapılan çalışmaları ve son durumu yerinde inceliyoruz. Tüm çalışmaları tamamladıktan sonra inşallah eylül ayı içerisinde bu güzel projemizin açılışının gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her şeyi ile tamamlandığında rüya gibi bir projeyi Manisalıların hizmetine sunmuş olacağız. Şehzadeler Park tüm halkımızın mutlaka gelip görmek isteyeceği farklı bir park olacak. Bu güzel projemizde tarih var, kültür var, sosyal hayat var, büyükten küçüğe herkesi ilgilendiren yapılar var. Manisa’da ilk olarak yapılacak olan bu projemiz şimdiden Manisa’ya hayırlı olsun” dedi.

Başkan Çelik, yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın ile sosyal medya hesabından projeyi vatandaşlara tanıttı. Başkan Çelik’in yaptığı canlı yayın büyük beğeni topladı.