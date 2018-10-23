Şehzadeler Park'ta sona doğru

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapım çalışmalarında sona gelinen ‘Şehzadeler Park' projesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Şehzadeler Park alanı içerisinde bulunan, Şehzade figürleri, Minia Şehzadeler, Diaromik Mesir Müzesi ve Masal Kahramanları Park'ını inceleyen Başkan Çelik'e Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu ve teknik personeller eşlik ettiler. Yapılan çalışmalarla ilgili teknik personellerden bilgi alan Başkan Çelik, tüm eserleri yakından inceledi.

Şehzadeler park projesinde sanatsal yapıların montaj çalışmalarının başladığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Diaromik Mesir Müzesi ve Masal Kahramanları Parkı yapısal kısımları tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Minia Şehzadeler ve Şehzade Figürlerinin montaj çalışmaları da devam ediyor. Yürüyüş yollarımız ve kafeteryamızda tamamlanmış durumda. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, park alanı içerisinde ki peyzaj çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Manisamıza bu güzel parkımızı büyük bir armağan olarak sunacağız. Herkesin mutlaka gelmek ve görmek isteyeceği, gelen bütün misafirlerimizin rahatlıkla gezebileceği, Manisa' da olmayan ilkleri içerisinde barındıran bir tema park Şehzadeler Park. Bu güzel eserimiz içerisinde Türkiye'ni farklı illerinde bulunan 32 tarihi eserin minyatürü olacak. Ayrıca Manisa'da sancak beyliği yapmış olan Şehzadelerimizin tanıtıldığı Şehzade figürlerimiz var. Manisamız için son derece önemli olan, Mesir Macunu saçım heyecanının her an yaşanabileceği bir Diaromik Mesir Müzemiz olacak. Bu müzemizin bir özelliği de dışarıdan bakıldığında Manisa Kalesi görünümündedir. Çocuklarımızın da gezerken büyük keyif alacağı 25 masal kahramanın replikalarının bulunduğu Masal Parkımızda olacak. Şehzadeler Park projemiz, eğlencenin, sosyalliğin, kültürün, turizmin Manisa'da ki ve Şehzadeler'de ki bir merkezi haline gelecektir” dedi.