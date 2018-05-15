Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:11

Şehzadeler Ramazan’ı dolu dolu yaşayacak

Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı ve bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Şehzadeler Belediyesi Ramazan Geceleri, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde dolu dolu geçecek.

Şehzadeler Ramazan’ı dolu dolu yaşayacak

15 Mayıs 2018 17:11


2014 yılından bu zaman kadar geleneksel bir hal alan Şehzadeler Belediyesi Ramazan geceleri bu yılda Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle gerçekleştirilecek. Hafta içi her gün iftar sonrasında çeşitli etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanında cuma ve cumartesi geceleri de Kur’an ziyafetleri, şiir geceleri ve Türk Tasavvuf Müziği konserleri düzenlenecek.



Bugüne kadar 72 bin kişiye iftar verildi


2014 yılından bu zaman kadar Şehzadeler’de dolu, dolu bir Ramazan yaşandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ramazan ayının sevgiyi, yardımlaşmayı, kardeşliği ve paylaşmayı öne çıkaran manevi ikliminden yararlanmak, Şehzadeler’de veren elle alan eli gizlice buluşturmak ve Şehzadeler’in büyük bir aileye dönüştürmek amacıyla gelenek haline dönüştürdüğümüz Cumhuriyet Meydanındaki Ramazan Etkinliklerinin beşincisini hayırsever hemşehrilerimizin ve sosyal sorumluluk sahibi kuruluşlarımızın katkılarıyla bu yıl da hazırladığımız güzel programlar ile gerçekleştireceğiz. Programlar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında kurduğumuz iftar sofralarında bugüne kadar 72 bin hemşehrimizle bir huzur iklimini paylaştık. Bu yılda kuracağımız iftar sofralarında hayırseverlerimizin destekleri ile toplamda 18 bin kişiye Cumhuriyet Meydanında iftar verilecektir. Bununla beraber Cumhuriyet Meydanında her akşam iftardan sonra çocuklarımıza yönelik; çocuk oyunları, yarışmalar, çocuk tiyatroları, Hacivat karagöz gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir. Yine aynı meydanda Cuma - Cumartesi günleri de teravih namazından sonra halkımıza yönelik Ramazan’ın ruhuna uygun söyleşiler, konferanslar, tiyatrolar, şiir geceleri, Kur’an ziyafeti, tasavvuf müziği konserleri icra edilecektir. Bu yıl Cumhuriyet Meydanında düzenleyeceğimiz etkinliklere, Ömer Karaoğlu, Yusuf Güney, Erkan Mutlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Talha Bora Öge nam-ı diğer gölge, Orhan Çakmak, Ömer Faruk Altunağa, Kur’an-ı güzel okuma dünya birincisi Hafız Abdurrahman Sadien, gibi ünlü sanatçılar ve hafızlar halkımız ile bir araya gelecek” dedi.



“Mahalle iftarlarımızda halkımız ile bir arada olacağız”


Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurulacak olan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Çelik, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da mahalle iftarlarımız kapsamında da yine hayırsever hemşehrilerimizin katkıları ile bugüne kadar 55 bin vatandaşımız ile iftar sofralarında buluştuk. Bu yılda her gün farklı mahallelerimizde de iftar sofraları kurmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 20’ye yakın mahallemizde yaklaşık 15 bin kişi ile iftar sofralarında buluşacağız. İftar yapılan mahallelerimizde de çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz ve tasavvuf müziği konserleri icra edilecektir. Ayrıca tüm ramazan ayı boyunca her gece teravih namazından sonra bir camide vatandaşlarımıza soğuk limonata ikramımızı da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç