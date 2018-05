Şehzadeler Ramazan’ı dolu dolu yaşayacak

2014 yılından bu zaman kadar geleneksel bir hal alan Şehzadeler Belediyesi Ramazan geceleri bu yılda Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle gerçekleştirilecek. Hafta içi her gün iftar sonrasında çeşitli etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanında cuma ve cumartesi geceleri de Kur’an ziyafetleri, şiir geceleri ve Türk Tasavvuf Müziği konserleri düzenlenecek.

Bugüne kadar 72 bin kişiye iftar verildi

2014 yılından bu zaman kadar Şehzadeler’de dolu, dolu bir Ramazan yaşandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ramazan ayının sevgiyi, yardımlaşmayı, kardeşliği ve paylaşmayı öne çıkaran manevi ikliminden yararlanmak, Şehzadeler’de veren elle alan eli gizlice buluşturmak ve Şehzadeler’in büyük bir aileye dönüştürmek amacıyla gelenek haline dönüştürdüğümüz Cumhuriyet Meydanındaki Ramazan Etkinliklerinin beşincisini hayırsever hemşehrilerimizin ve sosyal sorumluluk sahibi kuruluşlarımızın katkılarıyla bu yıl da hazırladığımız güzel programlar ile gerçekleştireceğiz. Programlar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında kurduğumuz iftar sofralarında bugüne kadar 72 bin hemşehrimizle bir huzur iklimini paylaştık. Bu yılda kuracağımız iftar sofralarında hayırseverlerimizin destekleri ile toplamda 18 bin kişiye Cumhuriyet Meydanında iftar verilecektir. Bununla beraber Cumhuriyet Meydanında her akşam iftardan sonra çocuklarımıza yönelik; çocuk oyunları, yarışmalar, çocuk tiyatroları, Hacivat karagöz gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir. Yine aynı meydanda Cuma - Cumartesi günleri de teravih namazından sonra halkımıza yönelik Ramazan’ın ruhuna uygun söyleşiler, konferanslar, tiyatrolar, şiir geceleri, Kur’an ziyafeti, tasavvuf müziği konserleri icra edilecektir. Bu yıl Cumhuriyet Meydanında düzenleyeceğimiz etkinliklere, Ömer Karaoğlu, Yusuf Güney, Erkan Mutlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Talha Bora Öge nam-ı diğer gölge, Orhan Çakmak, Ömer Faruk Altunağa, Kur’an-ı güzel okuma dünya birincisi Hafız Abdurrahman Sadien, gibi ünlü sanatçılar ve hafızlar halkımız ile bir araya gelecek” dedi.

“Mahalle iftarlarımızda halkımız ile bir arada olacağız”

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurulacak olan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Çelik, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da mahalle iftarlarımız kapsamında da yine hayırsever hemşehrilerimizin katkıları ile bugüne kadar 55 bin vatandaşımız ile iftar sofralarında buluştuk. Bu yılda her gün farklı mahallelerimizde de iftar sofraları kurmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 20’ye yakın mahallemizde yaklaşık 15 bin kişi ile iftar sofralarında buluşacağız. İftar yapılan mahallelerimizde de çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz ve tasavvuf müziği konserleri icra edilecektir. Ayrıca tüm ramazan ayı boyunca her gece teravih namazından sonra bir camide vatandaşlarımıza soğuk limonata ikramımızı da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.