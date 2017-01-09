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09 Ocak 2017 14:25

Şehzadeler sokak hayvanlarını unutmadı

Şehzadeler sokak hayvanlarını unutmadı

09 Ocak 2017 14:25

Karla mücadele ve yol açma çalışmaları yapan Şehzadeler Belediyesi, Spil Dağı eteklerinde yaşayan yaban hayvanlarını unutmayarak belli bölgelere yem ve bayat ekmek bıraktı.
Yoğun kar yağışı nedeni ile yolları ulaşıma açık tutmak için büyük bir çaba gösteren Şehzadeler Belediyesi, ayrıca Spil Dağı eteklerinde yaşayan yaban hayvanlarını da unutmadı. Spil Dağı etekleri ve sokaklarda yaşayan hayvanların özellikle kışın yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadelerimizde etkili olan kar yapışının ardından ilk saat itibarı ile ekiplerimiz teyakkuza geçerek sabahın ilk saatlerine kadar koordineli bir şekilde çalışarak ilçemizde yaşana bilecek olan tüm olumsuzlukların önüne geçtiler. Bu nokta da büyük bir özveri gösteren ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Olumsuz hava şartlarından biz insanlar ne kadar çok etkileniyorsak, bu topraklar üzerinde bizlerle birlikte yaşayan hayvanlar bizden daha çok etkileniyorlar. Bizler üşüdüğümüzü ve acıktığımızı söyleyebiliyoruz ancak onlar bunu dile getiremiyorlar. Bizler ‘Dağlara buğdaylar serpin. ‘Müslüman ülkede kuşlar aç’ demesinler’ diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu nokta soğuk hava şartları nedeni ile yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanlar için Spil Dağında ve bazı noktalarda hayvanlar için bayat ekmek bıraktık. Bu noktada bazı esnaflarımızda bizlere ellerindeki bayat ürünlerle destek verdiler. Esnaflarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu soğuk hava şartlarında bu uygulamamızı sürdüreceğiz. Tüm hemşerilerimizi bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum. Şehzadeler ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap mama koyarsa sokak hayvanları da kış aylarını daha rahat geçirebileceklerdir” dedi.



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