Şehzadeler sokak hayvanlarını unutmadı

Şehzadeler’de yaşayan tüm canlılara hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Havaların aşırı ısınması nedeni ile bu şehri birlikte paylaştığımız can dostlarımızı, unutmuyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesi havaların aniden ısınması ile birlikte aşırı sıcaklar nedeni ile sokak hayvanları için bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri sokak hayvanlarının sıcaklardan etkilenmemesi için Şehzadeler’de farklı noktalara 500 adet su içme kabı yerleştirdi. Aşırı sıcaklarda tüm vatandaşların sokak hayvanları için duyarlı olması gerektiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ülke genelinde havaların aniden ısınmasıyla birlikte bunaltıcı sıcaklardan bizlerin olduğu gibi sokak hayvanları da olumsuz etkileniyor. Bu nedenle Şehzadeler Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl vatandaşlarımıza kapılarının önlerine koymaları amacı ile yaklaşık 5 bin adet su kabı dağıtmıştık. Bu yılda sıcakların aniden bastırması ile ekiplerimiz ilçemizdeki farklı noktalar ve parklara 500 adet su içme kabı yerleştirdiler. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı, bu toprakları birlikte paylaştığımız can dostlarımız için duyarlı olmaya davet ediyorum. Onlarda evlerinin önlerine bir kap koyarak sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilirler” dedi.