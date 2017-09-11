Şehzadeler ve Jandarma ortak projelere imza atacak

Her zaman güvenlik güçleri ile birlikte ortak çalışmalara imza atmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Jandarma teşkilatımız ile koordineli çalışmalara imza atacağız” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik temmuz ayında Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Erhan Can’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman güvenlik güçleri ile ortak çalışmalara imza atmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Öncelikle şehrimize yeni atanan değerli İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erkan Can’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar İl Jandarma Komutanlığımız ile birçok ortak çalışmaya imza attık. Bundan sonra da aynı çalışmaları yapacağımıza inanıyorum. Değerli komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, Şehzadeler şehri Manisa’ya hoş geldiniz diyorum” dedi.

Yapılan ziyaret nedeni ile Başkan Çelik’e teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa’daki kurumlarla birlikte şehir için ortak projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.