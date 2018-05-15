Şehzadeler Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Şehzadeler’de yaşayan öğrenciler yaz tatilini spor yaparak geçirecek. Şehzadeler Belediyesinin öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarında yeni dönem kurs kayıtlarının başladığını açıkladı. Her yıl yaklaşık 500 öğrencinin kurslardan faydalandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Kurslarımızda futbol, yüzme, voleybol, basketbol, cimnastik branşlarının yanı sıra muay-thai, kick boks, wu-shu ve ata sporumuz olan güreş branşları olacak. Kurslarımıza katılmak isteyen öğrenci kardeşlerimiz Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi ve belediyemiz beyaz masa biriminden başvuru formunu temin edebilirler. Kurslarımıza kayıtlarımız geçtiğimiz hafta başlamış olup, yaz spor okullarımıza katılmak isteyen kardeşlerimiz 30 Haziran 2018 tarihine kadar Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi başvuruda bulunabileceklerdir” dedi.