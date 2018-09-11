Şehzadeler Zabıtası okul yakınlarındaki iş yerlerini denetledi

Şehzadeler Belediyesi, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala okul yanlarında bulunana tüm işyerlerinde denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri özellikle gıda satışı yapan iş yerlerinde hijyen denetimi yaparken, bazı işletmelerde de belge kontrolü yaptı. Yapılan denetlemeler esnasında eksiklikleri bulunan iş yerleri hakkında zabıtlar tutularak işletmelere eksikliklerinin en kısa süre içerisinde giderilmesi noktasında uyarılarda bulundular. Ayrıca bazı okul yakınlarında öğrencilere tek sigara satışı yapıldığı bilgisini alan zabıta ekipleri okul yakınlarında ki tüm işletmelere öğrencilere hiçbir şekilde sigara satışı yapılamaması hususunda uyarılarda bulundular. Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekiplerinin, yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde başlayan denetimlerin daha da artarak yıl içerisinde devam edeceği ifade edildi.