Şehzadeler’de ’08.08.2018’ heyecanı

08.2018" olarak seçen genç çiftler anlamlı bir heyecan yaşadılar.

Şehzadeler’de nikah tarihlerini anlamlı kılmak isteyen 10 çift, 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Şehzadeler ilçesinde günlük ortalama 6 ile 7 çiftin nikahının kıyıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bugün rakamın 10’a çıktığını söyledi. Çelik, "Normal şartlarda günlük nikah kıyan çiftimizin sayısı 6-7 arasında. Ancak nikahlarını özel kılmak isteyen 10 çiftimiz 08.08.2018 tarihi için nikâh memurluğumuza müracaatta bulundular ve nikahlarını kıydılar. Ayrıca 2018 yılında ilk 8 aylık dilimde Şehzadeler ilçemizde toplamda 800 çiftimiz nikah kıyarak dünya evine girmiş oldu. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda imkanlarımız el verdikçe nikahların bir kısmını da bizzat belediye başkanı olarak kıyma imkanımız oldu. Yeni evlenen tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.