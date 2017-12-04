Şehzadeler’de 220 metrelik yol yeniden trafiğe açılıyor

Anafartalar Mahallesinde 3210 ada ile 906 adalar arasında bulunan ve uzun yılar boyunca parsel üzerinde bulunan esnaflarca işgal edilmiş olan imar yolunu yeniden trafiğe açtı.

Şehzadeler Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2. Anafartalar Mahallesi 3210 ada ve 906 adalar arasında bulunan 220 metrelik imar yolunu yeniden trafiğe açıyor. Geçmiş dönemlerde civarda bulunana esnaflar tarafından işgal edilen alanda yolu yeniden açma çalışması başlatan ekipler, 7 metre genişliğinde 220 metre uzunluğunda yolu yeniden halkın kullanımına açacak. Yapılacak yol çalışmasının Şehzadeler Park projesinin çehresini de değiştireceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Belediyemize bağlı ekipler 2. Anafartalar Mahallesi 1515 sokağın devamında bulunan ve uzun yıllardır civarda ki esnaflar tarafından işgal edilerek kapatılan 220 metrelik yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattılar. Şehzadeler Park projemizin planlama çalışmaları yapılırken teknik ekiplerimiz tarafından tespit edilen 3210 ada ve 906 adalar arasında kalan 7 metre genişliği ve 220 metre uzunluğunda ki yolu, yeniden yaparak, halkımızın kullanımına açıyoruz. Yolun yapım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Şehzadeler Park projemizin hemen yanından geçecek olan yol Manisamıza artı bir değer katacak olan projemizin çehresini de değiştirmiş olacak ve o bölgede ki trafiği de rahatlatacak. Bu yolu kullanan vatandaşımız da burada ki güzellikleri görebilecekler” dedi.

Yol açma çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanarak, asfalt atma işleminin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çelik, yolu en kısa sürede halkın kullanımına açmayı hedeflediklerini belirtti.