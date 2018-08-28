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28 Ağustos 2018 15:48

Şehzadeler’de 4 bin 500 ton asfaltlama yapıldı

Şehzadeler Belediyesi, 4 yıl içerisinde yollara 208 bin metrekare parke taşı döşemesi, 30 bin metre bordür döşemesi ile yaklaşık 4 bin 500 ton asfaltlama çalışması yaptı.

Şehzadeler’de 4 bin 500 ton asfaltlama yapıldı

28 Ağustos 2018 15:48


Şehzadeler Belediyesinin, kurulduğu 2014 yılından itibaren başlattığı yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam diyor. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her mahalle ve sokakta parke taşı döşemesi ve asfaltlama çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, 4 yılda 208 bin metrekare parke taşı döşemesi, 30 bin metre bordür döşemesi ile yaklaşık 4 bin 500 ton asfaltlama çalışması yaptı.


Yol düzenleme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizde yaştan 170 bin vatandaşımızın daha güzel bir ortamda yaşamlarının sürdürmesi için tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ilçemiz genelinde ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda yol düzenleme çalışması yapıyoruz. Kurulduğumuz 2014 yılından bu zamana kadar ilçemiz genelinde 208 bin metrekare parke taşı döşemesi, 30 bin metre bordür döşemesi ile yaklaşık 4 bin 500 ton asfaltlama çalışması yaparak vatandaşlarımızın çamur ve tozdan etkilenememesini sağladık. Bugüne kadar aralıksız bir şekilde sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız aynı hızla devam edecek. 2018 yılı içerisinde de ilçemiz genelinde 22 bin metrekare parke taşı döşemesi, 3 bin 500 metrekare bordür döşemesi ve 2 bin ton asfaltlama çalışması yapmayı hedefliyor ve daha güzel bir Şehzadeler için çalışıyoruz” dedi.




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