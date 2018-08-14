Şehzadeler’de 4 yılda 12 bin sorun çözüldü

Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa birimi, vatandaşlardan gelen talepleri anında müdahale ederek sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Ağustos 2014’te kurulan Beyaz Masa birimi, 4 yılda toplamda 15 bin 914 sorunun 12 bin 506 tanesini çözüme kavuşturdu. Vatandaşların tüm sorunlarını belediyeye rahatlıkla iletebildiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Halkla ilişkilere büyük önem veren bir belediye olarak, halkla doğrudan iletişim kurmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu nedenle halkımızın şikayet ve taleplerini bizlere rahat ve hızlı bir şekilde ulaştırabilmesi adına göreve gelir gelmez ilk olarak Beyaz Masa birimimizi kurduk. 444 90 45 numaralı telefonu arayan vatandaşlarımız belediyemize rahatlıkla ulaşabiliyor ve sorunlarını bizlere iletiyorlar. Vatandaşlarımızın ilettiği tüm konuları bilgisayar üzerinden sistemimize kaydeden sorumlu arkadaşlarımız sorunların takibini yaparak en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlıyor. Bu sayede vatandaşımızın ilettiği ve belediyemizi ilgilendiren tüm konular ele alınmış oluyor. 2018 Ocak ayından bu güne kadar toplamda bin 835 sorun iletilmiş, bu sorunların bin 266 tanesi çözüme kavuşturulmuş geriye kalan 569 tanesi için de, ya çalışmalarımız devam etmekte ya da diğer kurumları ilgilendirmektedir” dedi.