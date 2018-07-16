Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 16:26

Şehzadeler’de 67 mahallede çalışmalar devam ediyor

Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler, ilçe genelindeki 67 mahallenin tamamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Şehzadeler’de 67 mahallede çalışmalar devam ediyor

16 Temmuz 2018 16:26

Şehzadeler’de tüm mahallelere eşit bir şekilde hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Şehrimizin her anlamda güzel olması için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Şehzadeler Belediyesine bağlı Fen İşleri ve Park Bahçe ekipleri, ilçe genelindeki 67 mahallenin tamamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşemesi ve yol onarım çalışmaları yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçe genelindeki parkların bakımlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehzadeler’deki 67 mahallede eşit bir şekilde hizmet ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 67 mahallemizin tamamında eşit bir şekilde hizmet eden ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan mahallelerde, yol, kaldırım ve parke taşı döşemesi çalışması yürütürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de tüm parklarımızın bakımlarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyorlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç