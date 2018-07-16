Şehzadeler’de 67 mahallede çalışmalar devam ediyor

Şehzadeler’de tüm mahallelere eşit bir şekilde hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Şehrimizin her anlamda güzel olması için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesine bağlı Fen İşleri ve Park Bahçe ekipleri, ilçe genelindeki 67 mahallenin tamamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşemesi ve yol onarım çalışmaları yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçe genelindeki parkların bakımlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehzadeler’deki 67 mahallede eşit bir şekilde hizmet ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 67 mahallemizin tamamında eşit bir şekilde hizmet eden ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan mahallelerde, yol, kaldırım ve parke taşı döşemesi çalışması yürütürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de tüm parklarımızın bakımlarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyorlar” dedi.