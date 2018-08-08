Şehzadeler’de 7 proje bitme aşamasına geldi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe genelinde devam eden 7 proje hakkında açıklamalarda bulundu. Projelerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Başkan Çelik, vatandaşların daha güzel bir Şehzadeler’de yaşaması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi. Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak, 67 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız 7 ayrı projemizde hızla yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız Kaan Mahallesi ile Belenyenice Mahallesi çok amaçlı salon inşaatlarımızın kaba inşaat çalışmaları tamamlandı, kapı pencere doğramaları, zemin düzenleme çalışmaları ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Karaağaçlı mahallemizde yapım çalışmaları büyük ölçüde bitmiş olan bir açık ve bir kapalı düğün salonu inşaatımızda da son aşamaya gelmiş durumdayız. Burada da çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yine Çobanisa mahallemizde başlattığımız Çobanisa Meydan Parkı çalışmalarımızda bitme aşamasında. Bu çalışmaya ek olarak ekiplerimiz Turgutlu yol başlangıcından meydana olan kısımda dekoratif aydınlatma çalışmalarını yürütüyorlar. Şehzadeler halkının kullanımına kazandıracağımız Kurşunlu Han’daki restorasyon çalışmalarımız da büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah önümüzdeki aylarda burada düzenlemeler tamamlandıktan sonra Şehzadelerimizin kültür ve sanatına büyük katkı sağlayacak tarihi bir yapıyı hayata kazandırmış olacağız. Diğer bir tarihi bir yapı olan ’Adanalının Yeri’ diye bilinen tarihi bina ile ilgili tüm çalışmalarımız tamamlandı orada da restorasyon çalışmaları başladı. Takvimine uygun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu tarihi binanın restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, çocuk kültür sanat merkezi olarak halkımızın hizmetine açılacak. Şehzadelerimize kazandıracağımız diğer büyük bir projemiz olan ve Şehzadelerimize artı bir değer katacak olan ‘Şehzadeler Park’ projemizde iş takvimine uygun bir şekilde devam ediyor. ‘Şehzadeler Park’ projemizde biyolojik gölet, kafeterya çalışmaları tamamlandı. Diaromik Mesir Müzesi inşaat çalışmaları tamamlandı. Sanatsal yapı çalışmaları devam ediyor. Projemizin içerisinde yer alacak olan Masal Park montaj çalışmaları başladı. ’Minia Şehzadeler’ içerisinde yer alacak olan tarihi yapıların çalışmaları tamamlanmak üzere. En kısa sürede bu tarihi yapıların birebir ölçekteki maketlerinin montajına başlayacağız. Ayrıca Şehzadelerimizde yetişmiş olan Şehzade figürleri çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Eylül ayı içerisinde bu güzel projemizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.