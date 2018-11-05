Şehzadeler'de atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Yaptığı birçok projeyle Manisa'ya değer kazandıran Şehzadeler Belediyesi, yaptığı çevreci hizmetlerle de Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine monte edilen 76 adet cam kumbara ve 7 adet güneş enerjili atık toplama kutusu ile ayda ortalama 150 ton cam ve plastik atık ekonomiye geri kazandırılıyor.

Şehzadeler Belediyesi yaptığı ilçe genelinde farklı noktaya monte ettiği cam kumbara ve güneş enerjili atık toplama kutusu ile ayda 150 ton cam ve plastik madde toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor.

Şehzadeler Belediyesi olarak çevreye büyük önem verdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Belediye olarak çevreye ve geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda ilçemizin genelinde cam atıklar ve plastik atıkları toplamak için başlattığımız çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlçemizin farklı noktalarına monte ettiğimiz toplamda 76 adet cam kumbarası ve 7 adet güneş enerjili otomatik geri dönüşüm makinesi ile cam ve plastik atıkları toplayarak ekonomiye yeniden kazandırıyoruz. Yaptığımız bu çalışma ile hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor hem de vatandaşlarımızın çevre bilincinin artmasına da katkı sağlamış oluyoruz. Özellikle ilçemizdeki 7 farklı noktaya monte ettiğimiz geri dönüşüm makinesine geri dönüştürülebilir maddeleri atan öğrenci kardeşlerimiz toplamış oldukları belli bir puan karşılığında makineden kurşun kalem alıyorlar. Bu küçük hediyeler sayesinde öğrencilerimize bir nevi teşvik yapmış oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla birlikte ilçemizde aylık ortalama olarak topladığımız 150 ton ürün geri dönüşümü ile şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz” dedi.