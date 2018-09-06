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06 Eylül 2018 15:53

Şehzadeler’de bakımlı ova yolu 3 bin 500 kilometreye ulaştı

Şehzadeler Belediyesinin, kurulduğu 2014 yılında Şehzadeler ovasında başlattığı yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şehzadeler’de bakımlı ova yolu 3 bin 500 kilometreye ulaştı

06 Eylül 2018 15:53

Ekipler bugüne kadar 3 bin 500 kilometrelik ova yolunda malzemeli ve malzemesiz bakım çalışması yaparak, çiftçilerin rahat bir sezon geçirmesini sağladı.


320 bin dönüm tarımsal arazi bulunan Şehzadeler ilçesinde 4,5 yılda 3 bin 500 kilometrelik ova yolu yapıldı. Şehzadeler’de çiftçilerin daha rahat bir şekilde arazilerine ulaşabilmeleri için çalışmalarını ilkbahardan itibaren başlatarak son bahara kadar aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 67 mahallemizde tüm belediyecilik hizmetlerimizi eksiksiz bir şekilde sürdürürken, 320 bin dönüm tarım arazisinde üreticilik yapan çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz. Çiftçilerimiz en büyük sorunu, olan yolların bozulması ve ulaşımdaki büyük sıkıntılardı. Bu noktada göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren başlattığımız çalışma kapsamında bugüne kadar Şehzadeler ovasında 3 bin 500 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla birlikte çiftçilerimiz kendi arazilerine çok daha rahat bir şekilde ulaşıyor ve ürettikleri ürünleri rahatça pazara ulaştırabiliyorlar. Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerimiz için yapmış olduğumuz bu çalışmamızı her yıl olduğu gibi bu yılda kış mevsiminin başlarına kadar sürdüreceğiz” dedi.




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