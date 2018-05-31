Şehzadeler’de beklenen kentsel dönüşümde çalışmalar başladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gediz, Bayındırlık, Kocatepe, İshakçelebi ve Dilşikar Mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili gece yarısında, proje ve etüt çalışmalarını yürütecek olan firma yetkilileri ile bir araya geldi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in de katıldığı toplantıda, firma yetkilisi olan Şehir Plancısı Necati Uyar yapılan çalışmalar ve planlamalar hakkında bilgiler verdiler. 5 Mahalleyi ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Şehzadeler İlçemizde, İshakçelebi, Gediz, Bayındırlık, Kocatepe ve Dilşikar Mahallelerimizi kapsayan 360 dönümlük bir alanda büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi için, seçilir seçilmez kollarımızı sıvamış ve çalışmalarımıza başlamıştık. Proje çalışmalarına başlamak için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe desteği talebinde bulunduk. Hibe desteğimiz çıktı. Ardından alanın bütün projelerinin yapılabilmesi için ihale çalışmalarımızı yaptık. İhaleyi yaparak, yüklenici firma belli oldu. Firma alandaki çalışmalarına başladı. Bu mahalleler, çarpık yapılaşma ve gecekonduların olduğu, itfaiye, ambulans ve çöp araçlarının bile giremeyeceği çıkmaz sokaklarının bulunduğu ve binlerce vatandaşımızın yaşadığı bir bölge. Burada yapılacak olan Kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın lehine olacak" dedi

Kentsel Dönüşüm firmasının 15 gündür arazide çalışmaya başladığını ifade eden Çelik "Hali hazır haritalarımızı güncelliyoruz. Jeolojik zemin etütlerini yapıyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetiminde bu mahallelerde çok sık zemin etütleri yapacağız ki, yapılacak binalar daha sağlam olsun. Değerleme Komisyonu ile ilgili arkadaşlarımız, oradaki evleri ziyaret etmeye başladılar. Evin değeri, bahçesi, avlusu, ağacı ve kuyusuna kadar her bir evi tek tek tespit ediyoruz. Ardından TOKİ ile ana protokolümüzü imzalayacağız. İmar planlarını yaparak, yaklaşık 5-6 aylık bir sürecin sonunda orada yaşayan vatandaşlarımızla uzlaşmak için masaya oturmaya başlayacağız" diye konuştu.

“Hedefimiz 1 yıl içerisinde ilk etabı başlatmak"

Projede ilk hedeflerinin, birinci etaba 1 yıl içerisinde başlamak olduğunu kaydeden Başkan Çelik, “Hedefimiz bir yıla varmadan, kentsel dönüşümün ilk etabına başlamak. Mevcut enkazları yıkarak, modern ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde oturabilecekleri konutları yapabilmek. Bu hedefi yakalayabilmek için tüm teknik ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Hadisenin hükümet ayağı var. Bugüne kadar hükümetimizin destekleri ile bu aşamalara geldik. Bu noktada AK Parti milletvekillerimiz yoğun destek ve katkıda bulundular. Şu anda aramızda AK Parti Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen var. Vekilimiz, sağ olsun, hadisenin her ayağında bizimle birlikteydi. Vekilimize çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, 1 yıllık sürenin sonunda, 360 dönümlük alanda çalışmalar başlayacak. Yıllarca çıkmaz sokaklarda, yolu kaldırımı olmayan yerleşim merkezlerinde yaşamak zorunda kalan, bölgenin cefasını çekmiş olan tüm vatandaşlarımız, inşallah bundan sonraki süreçte sefasını sürecek. Bulvarlarıyla, yollarıyla, park alanlarıyla, meydanlarıyla Şehzadelerimize çok yakışan bir proje olacak. Ankara’nın Dikmen Vadisi’nden daha güzel bir projeyi inşallah Manisa’ya ve Şehzadeler’e kazandıracağız" ifadelerini kullandı.