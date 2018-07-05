Şehzadeler’de bir tarih daha gün yüzüne çıkıyor

Yaklaşık 3 milyon lira bedelle restore edilecek olan bina tamamlandıktan sonra Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi tarafından 1 milyon 80 bin TL bedelle kamulaştırılarak restorasyon çalışması başlatılan, Akıncılar Mahallesindeki tarihi binada incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Başkan Çelik’e Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu, Fen İşleri Müdür Halil Şentürk ve teknik ekipler eşlik etti.

Çalışmanın son durumu ile ilgili teknik personelden bilgi alan Başkan Çelik, “Geçtiğimiz yıl 1 milyon 80 bin Türk Lirası bedelle kamulaştırdığımız, Adanalı’nın yeri olarak bilinen tarihi Manisa evinde restorasyon çalışmalarımız başladı. Bilindiği gibi bu bina uzun yıllar metruk olarak kalmış ve bu mahallede yaşayan vatandaşlarımızın kanayan yarası idi. Bu civarda oturan vatandaşlarımız çok rahatsız oluyorlardı. Şehzadeler Belediyesi olarak burayı kamulaştırarak restorasyon projelerini hazırladık. 3 milyon TL civarında restorasyon ihalesini yaptık ve restorasyon çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz burada çalışmalarını başlattıkları günden bu yana kamyonlar dolusu pislik ve moloz çıkarttı. Şuan binaya ait kalan kısımlarda raspalama ve derz dolgu işlemleri yapılıyor. Bundan sonra da inşallah aslına uygun bir şekilde binanın ara bölmeleri, ahşap ve tuğla işlemeleri aslına uygun bir şekilde yapılarak restorasyon işlemlerini tamamlayacağız. Hedefimiz en kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp, burayı güzel bir Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmaktır. Bu bina tarihi bir yapı olduğu için sürekli olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sıklıkla kontrol ediliyor. Çalışmalarımızda bir aksaklık ve kurul safhasında bir gecikme yaşanmaz ise inşallah 2019 yılının başlarında bu tarihi yapıyı Şehzadeler Belediyesinin Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak çocuklarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Rabbim kazasız belasız bir şekilde bu güzel binayı tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı nasip etsin. Şehzadeler Belediyesi olarak bu projemiz ile deyim yerindeyse bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyoruz. Birincisi uzun süredir bu civarda oluşan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyoruz. İkincisi tarihi bir eserimize sahip çıkarak onu canlandırıyoruz. Üçüncü olarak ta bu bölgelerde oturan çocuklarımızın kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacağı ve eğitim alabilecekleri bir Kültür Merkezi’ni açarak hemşerilerimize güzel bir hizmet sunmuş oluyoruz” dedi.