Şehzadeler'de çiftçiler arazilerine artık daha rahat ulaşıyor

Şehzadeler Belediyesi'nin göreve geldiği yıl başlattığı ova yolu düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 320 bin dönüm tarım arazisi bulunan Şehzadeler'de çiftçilerin arazilerine rahatça ulaşabilmeleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bugüne kadar 3 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yapıldığını ifade etti.

320 bin dönüm tarım arazisi bulunan Şehzadeler ilçesinde ova yollarında başlatılan bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı ova yolu bakım çalışmalarında 3 bin 500 kilometrenin üzerinde ova yolu bakım çalışması yaptı. Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerin arazilerine daha rahat ulaşabilmeleri için ova yolu çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerimizin daha rahat şartlarda arazilerine ulaşması ve ürettikleri ürünleri pazara ulaştırması için başlattığımız ova yolları düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2014 yılında başlattığımız bu projemiz kapsamında 320 bin dönüm tarım arazisi bulunan Şehzadeler'de çiftçilerimizin daha rahat bir şekilde arazilerine ulaşabilsinler diye 3 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla daha önce traktörleriyle arazilerine zar zor giden çiftçilerimiz, şimdi özel araçlarıyla çok daha rahat bir şekilde gidebiliyorlar. Şehzadeler Belediyesi olarak ilkbaharda başlattığımız bu çalışmalarımız hava şartlarına bağlı olarak kış aylarına kadar devam edecek” dedi.