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04 Eylül 2018 15:18

Şehzadeler’de düğün yapacakları sevindiren karar

Şehzadeler Belediyesi tarafından Karaağaçlı Mahallesi’nde yapımı süren ve çalışmalarda sona yaklaşılan açık ve kapalı düğün salonun günlük kullanım ücretinin hafta içi 400 TL, hafta sonu ise 500 TL olarak belirlenmesi, mecliste alınan karar doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Şehzadeler’de düğün yapacakları sevindiren karar

04 Eylül 2018 15:18


Şehzadeler Belediyesi Eylül ayı belediye meclis toplantısı, Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantında, 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemde yer alan, Karaağaçlı Mahallesi’nde yapımı devam eden açık ve kapalı düğün salonunun günlük kullanım ücretinin belirlenmesi maddesi bütçe komisyonunda oy birliği ile kabul edilerek, meclis gündemine geldi. Bütçe komisyonu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre, çeşitli etkinlikler için kiralanabilecek olan düğün salonunun günlük ücretinin hafta içi 400 lira, hafta sonu ise 500 lira olması kararlaştırıldı. Vatandaşların Şehzadeler Belediyesinin modern düğün salonunda daha uygun bir şekilde düğün yapabileceklerini ifade eden Başkan Çelik, “Karaağaçlı mahallemizde yapımı devam eden kapalı ve açık düğün salonumuz bitme aşamasında. Bununla ilgili olarak meclisimizden almış olduğumuz karar gereği düğün yapmak isteyen vatandaşlarımız düğün salonunun hafta içi kullanmak istemeleri halinde 400 lira, hafta sonu ise 500 lira gibi cüzi bir miktar ödeyecekler. Bu tür salonların fiyatlarının çok yüksek olduğu şehrimizde böylesine modern ve geniş bir salonda uygun fiyatla düğün yapmalarını sağlamış olacağız” dedi.




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