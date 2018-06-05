Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde ki parklarda gündüz rutin çalışmalarını sürdürürken, gece için oluşturulan ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar, parkların bakımını, sulamasını ve düzenlemesini yapmaya devam ediyoruz. Yaz aylarında bitkilerin sıcaklar nedeni ile daha çok bakım yapılması gerektiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak 65 Mahallemizde bulunan bütün parklarımızda gündüz rutin çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bunun yanında havaların ısınması ile birlikte yeşil alanların daha çok bakım yapılması gerektiği için oluşturduğumuza gececi ekiplerimiz ile bakımlarımızı sabahın ilk saatlerine kadar sürdürüyoruz. Gece göreve başlayan ekiplerimiz hem sabit bulundukları bölgelerde ki parkların bakımı, temizliği, sulaması ve düzenlemelerini yapıyor. Bunun yanında gezici ekiplerimiz de ilçemiz genelinde ki her metrekare yeşil alanda sulama çalışmasını yürütüyorlar. Gecenin ilk saatlerinde çalışmalara başlayan ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerine kadar aralıksız bir şekilde görevlerini titizlikle yürütüyorlar. Bazı ekiplerimiz sulama çalışması yürütürken diğer ekiplerimiz ise ilçemizde ki bitkilerde oluşan ballık ve sineklenme olaylarının önüne geçmek için bitki ilaçlaması yapıyor. Bu sayede gecede yaptığımız bakımlar sayesinde parklarımız daha uzun süreli yeşil olarak kalıyor, halkımıza hizmet veriyor” dedi.