Şehzadeler'de gençleri sevindirecek bir tesis daha açıldı

Şehzadeler Belediyesinin Tepecik Mahallesi'nde 354 bin liralık bedelle yapımını tamamladığı halı saha ve kır düğün salonu düzenlenen görkemli törenle hizmete girdi.

Şehzadeler Belediyesi hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Karaağaçlı Mahallesi'nde bir düğün salonu açılışı gerçekleştiren Şehzadeler Belediyesi, bu hafta da Tepecik Mahallesi'nde yapımını tamamladığı halı saha ve kır düğün salonu projesini halkın hizmetine açtı. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu zamana kadar bıkmadan, yılmadan, enerjimiz tükenmeden çalışmaya devam ediyoruz. 67 mahallemizin hepsine kesintisiz olarak belediyecilik hizmetlerimizi götürüyoruz. Hem mahallelerimize eserler kazandırıyor, hem Şehzadelerimizin tamamına hatta Manisamıza hizmet verebilecek çapta büyük projelere imza atıyoruz. Bugün Şehzadeler Belediyesi Türkiye'de bir çok alanda marka bir belediye haline gelmiştir. Yaptığı bir çok hizmetle öncü bir belediye haline gelmiştir. Gerek Manisa'da gerek Türkiye'de belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar takip edilerek, projelerimizden örnekler alarak, başka belediyeler bizim yaptığımız projelerimizi uygulamaya başlamaktadır. Şükürler olsun ki bu başarı Şehzadeler halkımızın, belediye meclis üyelerimizin, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımızın, milletvekillerimizin ve tüm mesai arkadaşlarımızın başarısıdır. Biz iyi niyetli bir şekilde, daha çok hayır dua almak için çalıştığımız için Rabbim bizlere her gün yeni başarıları lütfediyor" dedi.

Tepecik Mahallesi'nde 3 bin 397 metrekarelik alanda yaklaşık 354 bin lira maliyetle hayata geçirilen tesiste, bir adet sentetik çimli halı saha ve bin 890 metrekarelik bir açık düğün salonu olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için bir adet soyunma kabini, düğün yapmak isteyenler için ise bir gelin odası ve tuvaletler yapıldı. Tepecik mahallemize bu tesisin ötesinde, muhtarlığımızın ve vatandaşlarımızın bizden talep etmiş oldukları eksiklikleri yerine getirerek her türlü hizmetimizi mahallemize yaptık. Bu civardaki mahallelerimizin gençleri halı sahalarda top oynamak için Manisa merkeze gitmek yerine buraya gelecekler ve yine düğünler bu meydanda rahatlıkla yapılacak. Bu güzel eserimiz Tepecik mahallemize ve Şehzadelerimize hayırlı olsun” dedi.

Şehzadeler ilçesi için tüm kurum ve kuruluşların birlikte çalışacağını ifade eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ise “Özellikle gençlerimize yönelik olan ama bütün Tepecik Mahallesi ve civarına hizmet verecek olan bu tesislerin yapımında ki emekleri için değerli belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyor ve başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum. Biz hep birlikte bir aile sıcaklığında kamu kurum ve kuruluşlarımızla halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. İlçemizin insanları tüm kurum ve kuruluşlarımızdan Devletin şefkatini, güzelliklerini ve güler yüzünü görsün ve en iyi şekilde hizmet alabilsin diye gayret ediyoruz. Böylesine güzel ve hayırlı hizmetlerin ilçemiz için devam etmesini ve ilçemizi hep birlikte bir marka değer haline getirerek, her yerde tanınan bilinen bir güzellik ve cazibe merkezi haline getirmek, hepimizin ortak amacıdır. İnşallah bu amaca ulaşmak adına gece gündüz demeden gayret edeceğiz. Bu tesislerin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Tepecik Mahallesinde düzenlenen açılış törenine Şehzadeler Kaymakamı Camal Hüsnü Kansız, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.