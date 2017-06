Şehzadeler’de Kadir Gecesi programı

Her yıl Kadir Gecesinde tarihi Hatuniye Camisi bahçesinde sahur vaktine kadar binlerce vatandaşa çeşitli ikramlarda bulunana Şehzadeler Belediyesi 3 yıldır sürdürdüğü geleneği bu yılda devam ettirdi. Hatuniye Cami bahçesinde Şehzadeler Belediyesinin kurmuş olduğu stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hatuniye Camii bahçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bu yılda bizleri bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaştıran rabbimize sonsuz şükürler oldun. Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz yıldan itibaren, her Kadir Gecesinde Hatuniye Camimizin bahçesinde vatandaşlarımıza sahur saatine kadar çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Bu geleneğimizi bu yılda devam ettirdik. Belediye ekiplerimizin kurmuş olduğu stantlarda vatandaşlarımıza soğuk limonata, bulgur pilavı, simit ve çay ikramlarında bulunuyoruz. Bunun yanı sıra hayırsever vatandaşlarımız da cami çevresinde birçok noktada hayırlarını yapıyorlar. Bu noktada tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyor, rabbim hayırlarını kabul etsin diyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz bu geleneğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürerek, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin sevabını kazanmak için Hatuniye camisine gelen vatandaşlarımıza sahur saatine kadar ikramlarda bulunacağız. Rabbim bizleri sağlık ve mutluluk içerisinde Ramazan Bayramına ve yeni ramazanlara kavuştursun inşallah” dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve beraberindekilerin ikramları dağıtması esnasında vatandaşlar her yıl yapılan uygulama nedeni ile Başkan Çelik’ e teşekkür ettiler.

Hatuniye Camiindeki Kadir Gecesi programına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve binlerce Manisalı vatandaş katıldı.