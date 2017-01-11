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11 Ocak 2017 15:56

Şehzadeler’de kar temizleme çalışmaları

Şehzadeler’de kar temizleme çalışmaları

11 Ocak 2017 15:56

Şehzadeler Belediyesi ekipleri dün etkili olan kar yağışının ardından ilçe genelinde kar temizleme çalışmaları başlattı.
Şehzadeler Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren Şehzadeler Belediyesi olarak teyakkuzda olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Geçtiğimiz gün yoğun bir şekilde yağan kar sonrası ekiplerimiz bugün kaldırımlarda ve ara arterlerde kar ve buz temizleme çalışması başlattılar. Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren ekiplerimiz hazır bir şekilde sorun yaşanmaması adına çalışmalarına başladılar ve bunu akşam saatlerine kadar sürdürdüler. İlk olarak merkezde trafik sorunu olmaması adına ana arterlerde çalışmalar yapan ekiplerimiz akşam saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesi ile birlikte kenar mahallelerimizde yol açma çalışmalarına devam ettiler. Karla mücadele ekibimiz sabah saatlerine kadar çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiler. Ekiplerimiz bugün şehir merkezinde ki kaldırımlar ve ara arterlerde kar küreme ve buz kırma çalışması başlattılar. Bu bağlamda merkezdeki camilerimizde de çalışmalar yapan ekiplerimiz olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerdir” dedi.



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