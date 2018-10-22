Şehzadeler'de kış hazırlıkları başladı

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış aylarının yaklaşması ile birlikte ilçe genelinde ki parkların bakımının yanı sıra, sokak ve caddelerde ki ağaçlarda budama ve bakım çalışması başlattı. İlçe genelinde ki tüm ağaçlarda bakım ve budama çalışması yapıldığının altını çizen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Belediyemize bağlı ekiplerimiz, kış aylarının yaklaşması nedeni ile ilçemizin genelinde kışa hazırlık çalışması başlatmış durumda. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan tüm park ve yeşil alanlarımızı kışa hazırlarken bir yandan da ilçemizin tüm sokak ve caddelerinde bulunan ağaçlarda bakım ve budama çalışması başlattılar. Bu çalışma ile birlikte hem ağaçlarımız bir sonra ki yıla daha güzel bir şekilde hazırlanmış oluyor, hem de uzayan dalların trafik güvenliğini tehlikeye atmasının önüne geçiliyor. İlçemiz genelinde başlatılan bu çalışma peyder pey mahaller ve sokaklarda yapılmaya devam edecek. Ekiplerimiz birkaç koldan bu çalışmayı yapacaklar. Ayrıca bu yapılan budama çalışmalarından elde etmiş olduğumuz dalları da daha önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriyoruz. Bu şekilde hem şehrimizi güzelleştiriyor hem de ihtiyaç sahiplerine bir nebzede olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.