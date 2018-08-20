Şehzadeler’de kurban kesim yerleri bayrama hazır

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Kurban bayramı nedeni ile Şehzadeler’ de belirlenmiş olan kurban kesim yerlerinde incelemelerde bulundu. Şehzadeler ilçesinde Alaybey Pazar yeri ve Nurlupınar Pazaryerlerinin kurban kesim merkezi olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün mübarek arefe günü. Belediyemize bağlı ekipleriniz çalışmalarını sürdürüyor. Yarın Kurban Bayramının idrak edeceğiz. Yarın vatandaşlarımız bayram namazının ardından kurbanlarını kesecekler. Şehzadeler ilçesinde iki tane kurban kesim yeri belirledik. Bir tanesi Alaybey Pazaryeri diğeri de Nurlupınar Pazaryeri. Vatandaşlarımızın kurbanlarını rahatça kesip hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlaması için burada gerekli olan tüm çalışmaları tamamladık. Askı sistemlerinin montajını yaptık. Belediyemizin tüm birimleri bu konuda üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapıyorlar. Nasip olursa bayram süresince hemşerilerimiz bu alanlarda kurbanlarını rahatlıkla kesebilecekler. Rabbim şimdiden kesilecek olan kurbanlarımızı kabul etsin. Bu alanda rahatça kurban kesilecek alanlar oluşturuldu. Kesilen etlerini burada yıkayıp temiz bir şekilde evlerine götüre bilecekler. Ayrıca her yıl olduğu gibi vatandaşlarımıza ikram standımız olacak. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.