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18 Temmuz 2018 13:53

Şehzadeler’de öğrenciler eğlenerek spor yapıyor

2014 yılından bu yana her yaz tatilinde açılan Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları, Manisalı öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Şehzadeler’de öğrenciler eğlenerek spor yapıyor

18 Temmuz 2018 13:53

Bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okullarında 2018 yılında 550 öğrenci spor eğitimi alıyor.


Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları bu yılda Manisalı öğrencilerin ilgi odağı oldu. Her yüzlerce öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okullarında bu yılda 550 öğrenci katıldı. 2014 yılından bu zaman kadar binlerce öğrencinin Yaz Spor Okullarından faydalandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyemizin her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları bu yılda Manisalı vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Okul dönemlerinde derslerden bunalan öğrenci kardeşlerimiz Yaz Spor Okullarında istedikleri branşlara giderek, hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, hem spor yapma becerilerini geliştiriyor hem de tüm yılın stres ve yorgunluğunu bu şekilde üstlerinden atmış oluyorlar. Her yıl velilerin talepleri doğrultusunda farklı branşlarda açtığımız kurslarımızda bu yıl en yoğun talep Yüzme, Futbol, Kick Boks, Muay Thai, Teakwondo ve Wushu branşlarına geldi. Bu branşlarda da en yoğun ilgi her yıl olduğu gibi Yüzme ve Futbol branşlarına oldu. Yüzme branşında toplamda 450 öğrencimiz bulunuyor. Buna karşı 50 öğrenci kardeşimiz de Futbol branşında eğitim görüyorlar. Geriye kalan 50 öğrencimizde diğer branşlarda spor yapma imkanı buluyorlar. Okulların kapanmasının ardından başlayan yaz spor okullarımız önümüzdeki ay sona erecek ve tüm sporcu kardeşlerimize dönem sonunda birer sertifika vereceğiz” dedi.




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