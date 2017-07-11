Şehzadeler’de ova yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Her yıl ortalama bin kilometrelik ova yolu bakımı yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bugüne kadar Şehzadeler’de toplamda 2 bin 850 kilometrelik ova yolu yaptıklarını söyledi.

Şehzadeler’de ova yolu bakımları tüm hızıyla devam ediyor. Göreve geldiği ilk yıldan bu yana Şehzadeler’de ova yollarında malzemeli ve malzemesiz 2 bin 850 kilometrelik ova yolu çalışması yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Çiftçilerimizin daha rahat bir şekilde arazilerine ulaşması için ova yolu çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda her gün farklı bir mahallede çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz Selimşahlar Mahallemizdeki ova yollarında düzenleme çalışması yürütüyorlar. Göreve geldiğimiz yıldan itibaren başlattığımız bu çalışma ile yıllık ortalama olarak bin kilometrelik bir ova yolunda bakım çalışması yürüten ekiplerimiz bugün itibarı ile 2 bin 850 kilometrelik ova yolu çalışmasını tamamlamışlardır. Şehzadeler Belediyesi olarak her anlamda çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşabilmeleri ve ürettiklerini rahat bir şekilde taşımaları için Ova yollarındaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.